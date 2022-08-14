أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم الأحد، تقريرًا يؤكد وفاة عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء توفوا جراء هطول الأمطار وتدفق السيول في العديد من محافظات البلاد.

وجاء في التقرير: “إن الحالة الماطرة والفيضانات التي شهدها اليمن خلال الفترة ما بين 27 يوليو الجاري و10 أغسطس، أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 77 شخصاً بينهم أطفال، وتضرر 35 ألف أسرة، أغلبها في أماكن وتجمعات النزوح”.

استمرار الأمطار

ووفقًا للتقرير فقد تأثرت 85 مديرية في 16 محافظة بفعل استمرار هطول الأمطار لساعات طويلة وارتفاع منسوب السيول، ولا يزال عددًا كبيرًا من المناطق يعاني من آثار الحالة الماطرة.

جدير بالذكر، أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في البلاد حتى 20 أغسطس الجاري.

وفاة مسنة وتشريد أكثر من 650 أسرة

وقد أسفرت الأمطار والفيضانات التي تعرضت لها اليمن، عن وفاة امرأة مسنة، وتضرر أكثر من 650 أسرة نازحة وأكثر من 400 مأوى في محافظتي حضرموت والحديدة.

وأوضح تقرير أصدرته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق مختلفة من مدينة سيئون في محافظة حضرموت، أثرت على مواقع النازحين.

كما أكد أن الأسر النازحة التي دمرت الأمطار والفيضانات مآويها تعيش في الهواء الطلق، ولم يتم الإبلاغ عن أي تدخل لإغاثة المتضررين حتى الآن.

وقد ناشدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، الشركاء في المجال الإنساني للتدخل السريع للتخفيف من معاناة هؤلاء النازحين.