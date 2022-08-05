شددت القوات الخاصة بالأمن البيئي، على اتباع التعليمات المتعلقة بالتنزه في المتنزهات البرية عند هطول الأمطار.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “لسلامتك.. تنزه بحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول”.
وأكد الأمن البيئي أن “اتباع تعليمات السلامة عند هطول الأمطار في المتنزهات البرية، يقي من مخاطر السيول والأودية”.
تحذير من السباحة في مجاري السيول:
وفي وقت سابق؛ أعادت المديرية العامة للدفاع المدني التحذير من خطورة السباحة في مجاري السيول أو الأودية، لاسيما في ظل الحالة المطرية على بعض المناطق.
وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “لسلامتك أثناء هطول الأمطار، عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية”.
تحذيرات للسلامة خلال هطول الأمطار:
كما أصدرت الإدارة العامة للدفاع المدني تنبيهًا حول الإجراءات المتبعة أثناء هطول الأمطار من أجل سلامة المواطنين.
وقال الدفاع المدني في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر”: “لسلامتك أثناء هطول الأمطار.. ابتعد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية”.
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