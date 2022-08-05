شددت القوات الخاصة بالأمن البيئي، على اتباع التعليمات المتعلقة بالتنزه في المتنزهات البرية عند هطول الأمطار.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “لسلامتك.. تنزه بحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول”.

وأكد الأمن البيئي أن “اتباع تعليمات السلامة عند هطول الأمطار في المتنزهات البرية، يقي من مخاطر السيول والأودية”.



تحذير من السباحة في مجاري السيول:

وفي وقت سابق؛ أعادت المديرية العامة للدفاع المدني التحذير من خطورة السباحة في مجاري السيول أو الأودية، لاسيما في ظل الحالة المطرية على بعض المناطق.