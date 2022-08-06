أعادت القوات الخاصة بالأمن البيئي التحذير من عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “ليست شجاعة.. عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية عقوبتها تصل إلى (10,000) ريال”.

تجنبوا الأودية والمستنقعات لوجود حيوانات سامة:

وفي وقت سابق؛ أهاب المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة نجران، الرائد عبدالخالق القحطاني، بالجميع الابتعاد عن الأودية والمستنقعات المائية؛ لما في ذلك من مخاطر تهدد حياة الأشخاص.

وقال القحطاني، لقناة “الإخبارية”: نوصي الجميع بالابتعاد عن الأودية والمستنقعات المائية؛ لاحتوائها على حيوانات سامة جرفتها السيول.

حيوانات سامة جرفتها السيول:

وتابع يُنصح بالابتعاد تمامًا عن الأودية وعدم الاقتراب منها، أو السباحة فيها؛ تفاديًا للمستنقعات والحفر والبرك التي تتكون بفعل الأمطار الغزيرة، كما حذر من السباحة في هذه المواقع، والتي قد تحتوي على طمي قد يكون سببًا في تعلق الأشخاص.

توقعات الأمطار:

وفي سياق متصل؛ كشف خبير الطقس والمناخ عبدالله المسند، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس على المملكة حاليًّا، لافتًا إلى وجود عواصف رعدية ممطرة ومبرقة على عدة أماكن.

عواصف رعدية مبرقة ممطرة:

وقال المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “حالة السماء الآن 05:15.. عواصف رعدية ممطرة ومبرقة على أجزاء من مناطق غربي الجوف وتبوك والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والربع الخالي”.