أعاد الأمن العام تحذيره من التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، تجنبًا لعمليات الاحتيال والنصب.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “تأكد مع من تستثمر.. جهات الفوركس غير المرخص تدعي بأنها جهات مرخصة؛ احذرهم مهما تعددت أساليبهم”.

خطورة جهات الفوركس غير المرخص

وفي وقت سابق؛ جددت وزارة التجارة، تحذيرها من التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، مطالبة المواطنين بالحذر منهم.

وأكدت التجارة في إنفوجراف على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إن جهات الفوركس غير المرخصة تدعي بأنها جهات مرخصة، مناشدة المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر منهم مهما تعددت أساليبهم.

إعلانات الشركات الوهمية

وناشد الأمن العام أيضًا المواطنين عدم التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، داعيًا إياهم إلى عدم التجاوب مع إعلانات الشركات الوهمية.

وأهاب الأمن العام، بالمواطنين حماية أنفسهم وغيرهم من خطورة الاستثمار في جهات الفوركس غير المرخصة، وعدم التفاعل مع هذه الشركات.