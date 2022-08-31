حذر الأمن العام، مجددًا من خطورة الرسائل الاحتيالية، والتي قد تعرض بيانات المستخدم لخطر الهاكرز والقرصنة.

لا تكتفِ بحذف أي رسالة احتيالية تصل إلى جوالك، أبلغ عنها لحماية غيرك.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/8FLOd2dF2j — الأمن العام (@security_gov) August 31, 2022

وقال الأمن العام، في مقطع فيديو توعوي، نشره عبر “تويتر”: “لا تكتفِ بحذف أي رسالة احتيالية تصل إلى جوالك، أبلغ عنها لحماية غيرك”.

خطر الرسائل الاحتيالية:

وكان الأمن العام قد نبه، في وقت سابق، على خطورة الاستجابة لمثل هذه الرسائل الاحتيالية التي تعرض بيانات وحسابات المستخدم لخطر الاختراق.