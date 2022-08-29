حذر الأمن العام من مشاركة البيانات على الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي.

طرق عديدة ومبتكرة:

وقال الأمن العام عبر فيديو توعوي له: يستخدم المحتالون طرقًا عديدة ومبتكرة للإيقاع بالضحايا، بياناتك مسؤوليتك.. لا تشاركها.

مبروك ربحت هاتف مجاني!

وأظهر الفيديو فتاة تبحث عن وصفة للطعام على مواقع البحث وحين دخولها إلى أحد المواقع بالإنترنت ظهرت لها رسالة تهنئة بالفوز بهاتف مجاني، شريطة إدخال البيانات للحصول عليه.