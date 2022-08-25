أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام على رتبة (جندي) للرجال، من يوم السبت الموافق 29/ 1/ 1444 هـ حتى يوم الخميس 5/ 2/ 1444 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) .
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام على رتبة (جندي) للرجال، من يوم السبت الموافق 29/ 1/ 1444 هـ حتى يوم الخميس 5/ 2/ 1444 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) .
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