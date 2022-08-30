دعا الأمن العام المواطنين إلى عدم إفصاحهم عن معلوماتهم لأي شخص وذلك تجنبًا لوقوعهم ضحية لإحدى الجرائم المعلوماتية، مؤكدًا أن موظف المصرف لا يمكن أن يطلب عددًا من المعلومات من العملاء والمستفيدين.

معلومات لن يطلبها موظف المصرف

وأوضح الأمن العام، أن المعلومات التي لن يطلبها موظف المصرف من العميل هي الرقم السري للبطاقة البنكية، كلمات المرور، كود التفعيل المرسل للجوال، وذلك حرصًا على أمان المواطنين وعدم وقوعهم ضحية للجرائم المعلوماتية.

وأوضح أنه يمكن الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتتية من خلال مراجعة أقرب مركز شرطة، عبر تطبيق كلنا آمن، الاتصال على 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والاتصال على 999 في بقية مناطق المملكة.

طرق مبتكرة للمحتالين

وكان الأمن العام حذر في وقت سابق عبر فيديو توعوي، من أن المحتالين يستخدمون طرقًا عديدة ومبتكرة للإيقاع بالضحايا، مناشدًا العملاء بالمحافظة على بياناتهم التي تعتبر “مسؤولية”، لذلك يجب عدم مشاركتها مع الآخرين.

خلك حريص

وفي سياق متصل، حذرت البنوك السعودية في وقت سابق أيضًا من التصيد الإلكتروني للضحية؛ حيث إنه أحد الحيل المكشوفة.

وقالت البنوك السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: “خلك حريص وانتبه من الصفحات الإخبارية الوهمية أو أي شخص يتواصل معك بصفته محاميًا متخصصًا في استرداد أموال الاحتيال المالي ويطلب منك الدفع عبر روابط مشبوهة، لا تتجاوب قبل ما تدقع وتتأكد”.