لا تزال الجهات الأمنية بالأمن العام تواصل مهامها في ضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة، من أجل مكافحة التسول بكافة صوره.

ونشر الأمن العام عدة صور على حسابه بموقع “تويتر”، للقبض على عدد من المتسولين بمختلف مناطق المملكة يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

الإبلاغ عن المتسولين

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة، مؤكدًا أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

مكافحة تسول الأطفال

كما تكافح الجهات الأمنية استغلال الأطفال من خلال التسول بطريقة مباشرة داخل المحلات التجارية والشوارع، وهي ما تعد صورة من صور الاتجار بالبشر.