كشفت رابطة دوري يلو عن مباريات الموسم الجديد لـ موسم 2022/2023، حيث سيخوض النادي الأهلي جولته الافتتاحية في البطولة أمام نادي القيصومة بعد هبوطه للمرة الأولى في تاريخه من دوري المحترفين السعودي.

وستنطلق مباريات دوري الدرجة الأولى يوم 22 أغسطس، بينما يخوض الراقي أول مباراة له يوم 24 أغسطس ضد القيصومة.

موعد ديربي جدة الأول

وسيكون ديربي جدة بين فريقي الأهلي وجدة في دوري الأولى يوم الخامس من أكتوبر المقبل في الجولة السادسة، ثم مواجهة نادي الرياض في الكلاسيكو بالجولة الثامنة.

سيخوض الأهلي كافة مبارياته في دوري يلو على ملعب الجوهرة المشعة بالفترة المقبلة.

ولمعرفة كافة تفاصيل مباريات دوري الأولى يُرجى الإطلاع من هنا