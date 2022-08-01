دخل الأهلي المصري في منافسة قوية مع نادي الاتحاد لضم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك المصري السابق.

وكان اللاعب المغربي صاحب الـ28 سنة غادر نادي الزمالك الخميس قبل الماضي، بعد الفوز بلقب كأس مصر لـ موسم 2020/ 2021 على حساب النادي الأهلي.

بن شرقي يفاضل حاليًّا بين عرض من الدوري القطري وبين عرض من نادي الاتحاد، مع دخول الأهلي المصري في المفاوضات.

فترة الهلال تُعيق انضمام أشرف بن شرقي لـ الاتحاد:

جماهير الاتحاد رفضت الصفقة؛ كون للاعب ابن شرقي فترة سابقة مع نادي الهلال لم يكن موفقًا فيها.

وأعلن نادي الزمالك مؤخرًا عن رحيل بن شرقي رسميًّا، بعد عدم التوصل إلى اتفاق من أجل تجديد التعاقد معه، بعد التألق في صفوفه لأكثر من موسم، حيث انضم إليه في عام 2019، قادمًا من الهلال.

وتأتي رغبة في ضم أشرف بن شرقي، في ظل إصابة العديد من الأجنحة في صفوف المارد الأحمر مثل أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.