كشف الناقد الرياضي أحمد الشمراني المقرب من الأهلي عن أن مجلس إدارة ماجد النفيعي رفض تعيين صالح المحمدي لإنقاذ أوضاع الفريق الأول بالراقي قبل الهبوط لدوري يلو.

وقال الشمراني في تصريحات لقناة 24 الرياضية: “كنت أقول في الموسم الماضي، لماجد النفيعي (رئيس الأهلي)، إن من أحضر بيسنيك هاسي وتعاقد مع هذه الصفقات الأجنبية، لا يحبك ولا يحب الأهلي، وإن كنت تريد إعادة الأهلي للطريق الصحيح، عليك بتغيير أشياء كثيرة داخل النادي، ولكنه لم يستجب لكلامي”.

صالح المحمدي لم يأتي لـ الأهلي !

وتابع: “بعد الجولة 24، حدث تغيير المدرب، وقلت لماجد النفيعي، إن كانت الأذن صاغية، سلموا المهمة إلى صالح المحمدي، لينقذ ما يمكن إنقاذه، وتواصلت حينها مع صالح وقال لي إذا أراده الأهلي فسيأتي”.

وأضاف: “ماجد النفيعي لم يسكت عن الأخطاء، ووضع ثقة في موسى المحياني (المدير التنفيذي للأهلي)، والذي لاقى عدم قبول من الجماهير والإعلام، ولو كان أراد الانتصار عليهم، لكان استقطب صفقات مميزة، وليس حمدي النقاز والحسن نداو”.

وكان صالح المحمدي قاد منتخب السعودية للشباب للفوز بلقب كأس العرب للشباب على حساب منتخب مصر نسخة 2022 في شهر أغسطس الحالي.