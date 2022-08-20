كشف النادي الأهلي اليوم في بيان له سبب رحيل لاعبه السابق عبدالرحمن غريب والمنضم حديثًا لنادي النصر في سوق الانتقالات الصيفية للعام الحالي.

وكان غريب انضم لنادي النصر حتى صيف 2026، وذلك بعدما قرر الرحيل عن الراقي بسبب الهبوط لدوري يلو.

الأهلي يكشف كواليس رحيل عبدالرحمن غريب

وجاء بيان الأهلي كالتالي: ” بعد نهاية مواجهات الموسم الماضي قدم اللاعب طلبًا لإدارة النادي يوضح فيه رغبته بالرحيل وعدم الاستمرار، وذكر أن رغبته تأتي في الانتقال لناد آخر بحثًا عن التواجد مع المنتخب السعودي بكأس العالم 2022 بقطر”.

وأضاف البيان: “وعند عودة الفريق للتدريبات، استمر غريب في طلبه بالرحيل عن صفوف النادي رغم المحاولات بإقناعه بالبقاء في الأهلي خاصة بعد أن جدد عقده لمدة 3 سنوات، وأثناء معسكر الفريق في تركيا تواجد وكيل أعمال اللاعب لإبداء رغبة موكله بالرحيل، كما قرر غريب الرحيل وعدم دخول التدريبات الجماعية لكي يُسمح له بالرحيل، حيث قدم إيميل رسمي للنادي بضرورة بيعه والاستفادة منه ماليًا ببيع المدة المتبقية من عقده”.

الأهلي لا يقف على أي لاعب

وواصل البيان: “ووافقت اليوم السبت إدارة الأهلي على بيع عقد عبدالرحمن غريب لنادي النصر مؤكدة أن الكيان الأهلاوي لا يقف على أي لاعب، وأن فريق الأهلي قادر على العودة وتحقيق أهدافه”.