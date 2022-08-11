أعرب مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سابقًا، محمد الشيخي عن خيبة آمله بسبب تخبط إدارة الراقي برئاسة ماجد النفيعي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

انتقادات بسبب التعاقدات الصيفية

وعلق الشيخي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “خيبة أمل من مستويات المستقطبين حالياً للأهلي تضاف لخيبات الأمل السابقة وما أكثرها”.

وتابع: “بعد خطوة المستشار الفني في الأهلي يبدو لي يحتاج النادي لتخصيص ميزانية للمستشارين: والتعاقد مع مستشار إداري وآخر مالي، ويصبح النادي كله مستشارين وإداريين، بدلاً من إبرام صفقات لاعبين ناجحين!”.

تخبط من إدارة النادي الأهلي

وواصل الشيخي حديثه عن إدارة النفيعي، قائلًا: “سيبولدي يطلب مهاجماً بديلاً للسومة ويقول: التونسي العبدلي ليس مهاجماً صريحاً ومساعي لتسويقه”.

وأضاف الشيخي حديثه قائلًا: “ماذا بعد هذا التخبط من هذه الإدارة يا وزارة الرياضة، الأهلي في ورطة جديدة: مهاجم لا يسجل وحارس عاطل ولاعبين لا أدري من أين أتوا وفي نهاية المطاف يضافون للقائمة في شكاوي الفيفا!”.

ويُخيم الغموض على مصير النجم التونسي يوسف العبدلي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الرياضي الجديد، حيث أكدت تقارير رغبة الإدارة في رحيله، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).