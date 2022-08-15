أرسل النادي الأهلي إنذارًا شديد اللهجة، وذلك قبل خوضه المنافسات في ” دوري يلو” بسبب تداول معلومات خاطئة حول إنهاء عقد الشراكة مع شركة وسط جدة للتطوير.

وكان الراقي برئاسة ماجد النفيعي تعرض لانتقادات قوية ولأنباء مغلوطة حول مصير الفريق الكروي الأول بعد الهبوط للمرة الأولى إلى دوري الدرجة الأولى السعودي منذ نشأته، مما جعل الكثير من لاعبي الفريق يرحلون مثل السوري عمر السومة والبرازيلي كارلوس إدواردو والمقدوني أليوسكي وعبدالله حسون وحسين المقهوي.

الأهلي يحسم الجدل ويتوعد

ومن ضمن الأنباء التي أثرت على استقرار الفريق هي وجود نية لإلغاء عقد الشراكة الاستراتيجية مع شركة وسط جدة للتطوير، ليخرج الأهلي نافيًا ما تردد قائلًا: “تؤكد إدارة النادي أن عقد الشراكة الاستراتيجية مع شركة وسط جدة للتطوير، مستمر بذات المدة والمزايا الموجودة في العقد المبرم بين الطرفين والذي تم الإعلان عنه مسبقاً، فيما تقرر اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية تجاه كل من ينشر أو يتداول الأخبار المغلوطة في هذا الشأن”.