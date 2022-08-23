أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن نجاح مجلس الإدارة برئاسة ماجد النفيعي في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بشكل رسمي.

النادي الأهلي يستخرج شهادة الكفاءة

ووافقت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة على منح النادي الشهادة، بعد استكمال واستيفاء جميع المتطلبات المالية والاشتراطات والمعايير اللازمة التي وضعتها خلال المواعيد المحددة نظامًا، والتي تتيح تسجيل لاعبين جدد.

وجاء في شهادة الكفاءة المالية أن النادي الأهلي ملتزم بالوفاء بالتزاماته بالتعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2022، وذلك وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

الراقي يبدأ مشواره في دوري يلو غدًا

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد القيصومة، يوم غد الأربعاء عند الساعة 8:50 مساء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وتطمح الجماهير في تألق الفريق الأول لكرة القدم ضمن منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري يلو، والعودة سريعًا إلى دوري المحترفين بعد الهبوط للمرة الأولى في تاريخ الراقي.