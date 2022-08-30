انتهت، منذ قليل، مباراة الأخدود ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بخسارة الراقي بهدفين دون رد.

تقدم الأخدود ضد الأهلي:

وبدأت مباراة الأخدود ضد الأهلي التي أُقيمت مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران بشكل سريع، وسط سيطرة من الراقي على وسط الملعب، ولكن دون خطورة حقيقة على المرمى.

ونجح أصحاب الأرض في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 38 عن طريق مصلح الشيخ من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية متقنة من ركلة ركنية، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الأخدود ضد الأهلي بهدف.

الأخدود يعزز تقدمه بهدف ثانٍ:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الراقي السيطرة على اللعب، إلا أن الأخدود نجح في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 54 عن طريق عثمان باري من تسديدة من داخل المنطقة بعد متابعته لكرة مرتدة من الحارس.

وانتفض اللاعبون بعد الهدف الثاني أملًا في تقليص الفارق سريعًا، إلا أنهم لم يستغلوا الفرص وسط تألق من المدافعين، لتستمر سيطرة الراقي ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الأخدود ضد الأهلي بثنائية نظيفة.

وتجمد رصيد الراقي عند نقطة واحدة من التعادل ضد القيصومة في الجولة الأولى، فيما رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود رصيده في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى إلى 6 نقاط.