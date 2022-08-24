خيّم التعادل الإيجابي على مباراة الأهلي والقيصومة بالجولة الأولى من دوري يلو لـ موسم 2022/ 2023.

ملخص مباراة الأهلي ضد القيصومة:

وأنهى الراقي الشوط الأول من مباراة القيصومة في الجولة الأولى متفوقًا بهدف دون رد.

وتمكن عبدالله المقرن من إحراز الهدف الأول لـ الراقي في الدقيقة الـ25 عبر تصويبة قوية لم يتمكن حارس القيصومة من صدها.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب حميد جاوشي من إحراز هدف التعادل بالدقيقة الـ92 مستغلًّا خطأ قاتلًا من دفاعات الراقي.

المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وسعى الراقي للفوز لضمان استقرار الفريق بعد الأزمات الفنية والإدارية التي مر بها ومن أجل السير على الطريق الصحيح للعودة إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.