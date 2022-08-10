سيرفض النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، رحيل اللاعب عبدالرحمن غريب عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي رغم الهبوط لـ دوري يلو، ورغم رغبة اللاعب بالرحيل.

وكان نادي النصر أبدى رغبته في ضم غريب على سبيل الإعارة ولمدة موسم من الراقي مقابل تحمل راتبه بالكامل، والمُقدر بـ9 ملايين ريال.

لماذا يرفض الأهلي رحيل عبدالرحمن غريب ؟

وتأتي رغبة إدارة النفيعي في الإبقاء على غريب، بعد رحيل كل من عمر السومة والبرازيلي كارلوس إدواردو والبرازيلي دانكلير وعبدالله حسون، خاصة أن الراقي يسعى للاحتفاظ بنجومه للعودة سريعًا لدوري المحترفين بداية من موسم 2023/ 2024.

ويرغب غريب في الرحيل بعد هبوط الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، لضمان المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.

وكانت الجماهير أثارت الجدل بشأن تواجد عبدالرحمن غريب في الرياض حيث قيل إنه قد يوقع لـ النصر، ولكن الإعلامي نواف التميمي ذكر أن لاعب الأهلي تواجد في الرياض اليوم لزيارة أحد أصدقائه بعد انتهاء معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيتوجه غدًا الخميس إلى جدة.