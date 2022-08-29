ساهمت مشاركة الفريق الكروي الأول بـ الأهلي في بطولة دوري يلو في تحقيق رقم قياسي لعدد المشاهدات بعد مرور جولة واحدة من انطلاق المسابقة.

#متابعات | أكثر من 2.8 مليون مشاهدة لأهداف الجولة الأولى من دوري يلو على القنوات الرياضية السعودية. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون https://t.co/MRDwoXsDlP — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) August 28, 2022

وكان الراقي هبط للمرة الأولى إلى دوري يلو بعد التعادل مع نادي الشباب في الجولة الـ30 والأخيرة من الموسم الماضي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ هيئة الإذاعة والتلفزيون عبر “تويتر” أن عدد مشاهدات أهداف الجولة الأولى في دوري الدرجة الأولى وصل إلى أكثر من مليونين و 800 ألف مشاهدة، ومنهم هدفا مباراة الأهلي والقيصومة.

الأهلي يواجه الأخدود غدًا بـ دوري يلو

وتُقام غدًا لقاء الأهلي ضد الأخدود في التاسعة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز” الرياضية، حيث تُنقل المباراة عبر القناة الرياضية السعودية.

وفي وقت سابق، صبت جماهير النادي الأهلي غضبها على مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، وذلك بعد التعادل مع القيصومة في الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى.

وطالبت جماهير النادي برحيل مجلس إدارة ماجد النفيعي بالكامل، مؤكدين أن تواجد المجلس سيؤدي لنتائج كارثية وهي إما البقاء في دوري الأولى أو الهبوط لـ دوري الدرجة الثانية.