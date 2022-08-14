أعلن النادي الأهلي عن خوض الفريق الأول لكرة القدم لمباراة ودية ضد نظيره جدة، في إطار الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي يواصل التدريب ويواجه جدة وديًّا:

وسيخوض الراقي مباراة ودية، مساء يوم الثلاثاء المقبلة، ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة، استعدادًا لانطلاق دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، والذي سيبدأ يوم 22 من شهر أغسطس الجاري.

وعلي الصعيد الميداني، واصل الأهلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية، وبدأت الحصة التدريبية بتمارين لياقية متنوعة اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة.

وأجرى المدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي تدريبات تكتيكية من خلال مران تنافسي ركز فيه على الاستحواذ تحت ضغط وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة ولمستين.

الراقي يأمل العودة سريعًا لدوري المحترفين:

وتطمح الجماهير في تألق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري يلو بالموسم الرياضي الجديد، والعودة سريعًا إلى دوري المحترفين بعد الهبوط للمرة الأولى في تاريخ الراقي.