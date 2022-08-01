تعاقد النادي الأهلي قبل قليل مع اللاعب الأرجنتيني ليساندرو الزوجاراي قادمًا من فريق جامعة كاتوليكا الإكوادورية.

✍️/ تعاقد

⚽/ الأرجنتيني ليساندرو الزوجاراي أهلاوياً

🗓/ حتى عام 2023 مع أفضلية التجديد لموسم آخر ——————

🎥 أهلاً ليتشا 🇦🇷💚 pic.twitter.com/9YP16JIg6A — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 1, 2022

وجاء تعاقد النادي مع اللاعب الزوجاراي صاحب الـ32 عامًا لمدة سنة حتى صيف 2023.

ولعب الزوجاراي من قبل في صفوف أندية أتلتيكو بارانا الأرجنتيني ونادي سان خوسيه البوليفي وفريق أوكاس الإكوادوري.

وعلق الزوجاراي على انضمامه لـ الأهلي قائلًا: ” سعدت للغاية بالانضمام لهذا الكيان الكبير وسنجعل الفريق في أعلى مستوى، وأتمنى دعم الجماهير لنا”.