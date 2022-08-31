أعلن النادي الأهلي المصري، قبل قليل، عن رحيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش.

ريكاردو سواريش يرحل عن الأهلي

ووجهت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش والجهاز الفني المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسؤولية.

مؤكد تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذلوه ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتى يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسؤولوه، في إطار الاحتراف والاحترام الذي يحكم العلاقة بين الطرفين.

وأضاف النادي الأهلي في بيانه: “ونظرًا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع ريكاردو سواريس ومعاونيه بالتراضي، وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة”.

وكان النادي الأهلي المصري قد أعلن مطلع يوليو الماضي عن تعاقده مع ريكاردو سواريش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين حتى عام 2024، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي ينهي الدوري المصري ثالثًا

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الثالث رصيده إلى 70 نقطة، بعد فوزه على سيراميكا كيلوباترا برباعية دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).