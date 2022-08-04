فقد النادي الأهلي الفرصة في المنافسة على لقب الدوري المصري لـ موسم 2021/ 2022 رسميًّا، وذلك بعد التعادل السلبي مع فريق فاركو في الجولة الـ28 من عمر الدوري.

إلغاء هدف لـ الأهلي ضد فاركو يثير الجدل:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وسط أداء متذبذب من الأهلي، لتنتهي أول 45 دقيقة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني سجل النادي الأهلي هدفًا عبر الجنوب إفريقي بيرسي تاو، ولكن الحكم أحمد الغندور ألغى الهدف بداعي التسلل.

وواصل الأهلي محاولاته عبر كل من الموزمبيقي لويس ميكسيوني وتاو، حيث سدد ميكسيوني كرة ارتطمت بالعارضة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وأهدر الأهلي الفرصة في المنافسة على اللقب حيث أصبح رصيد الأهلي 56 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما أصبح رصيد فاركو 36 نقطة في المركز الثامن.