أثار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قلق جماهيره، بسبب نتائج المباريات الودية التي خاضها في معسكره الإعدادي.

نتائج الأهلي في الوديات تقلق الجماهير

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا في تركيا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ولعب 4 مباريات ودية، فاز مرة وخسر أخرى وتعادل مرتين، وسجل 4 أهداف واستقبل مثلهم.

وبدأ الراقي مبارياته الودية بمواجهة الشحانية القطري، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل إيجابيًا ضد السالمية الكويتي، ثم تعادل سلبيًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالأمس ضد نظيره الرائد، وخسر بهدفين دون رد عن طريق جوليو تافاريس ومحمد فوزير، ما أثار غضب الجماهير التي أبدت تخوفها من مستوى الراقي.

الهبوط لدوري يلو

وهبط الراقي إلى دوري يلو، لتكون المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بجميع مسميات المسابقة، وتطمح الإدارة في الظهور بشكل جيد بالموسم الجديد، والعودة إلى دوري المحترفين.