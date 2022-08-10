ودع النادي الأهلي، نجمه المهاجم السوري، عمر السومة، عقب انضمامه إلى صفوف النادي العربي القطري رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

🎥 القصص الجميلة تبقى دائماً في القلب @omaralsomah pic.twitter.com/3ejNo33xsX — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 9, 2022

توديع من القلب

وبعنوان “القصص الجميلة تبقى دائمًا في القلب”، نشر النادي الأهلي، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لقطات تاريخية من مشوار ومسيرة عمر السومة مع الأهلي، حيث اشتمل على لحظة انضمامه للنادي، وأبرز أهدافه التي سجلها مع الفريق.

وقال السومة في ختام الفيديو مودعًا الجماهير: “سلام عليكم جماهيرنا الغالية، والتي لها الفضل الكبير علي في السنوات الماضية، أنتم من سترجعون النادي لوضعه الطبيعي في أسرع وقت”.

وأضاف المهاجم السوري: “أشكر أيضًا زملائي اللاعبين، سأفتقدهم كثيرًا”.

انضمام السومة إلى النادي العربي

وكان النادي العربي القطري، أعلن في وقت سابق، عن انضمام المهاجم السوري عمر السومة إلى صفوفه رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النادي العربي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إن عمر السومة سيُمثله على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، موجهًا الشكر إلى إدارة النادي الأهلي على حسن التعاون.

وجاء رحيل السومة في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث تسعى الإدارة لرحيل اللاعبين الأجانب.

تاريخ رياضي

ويُعد عمر السومة صاحب الـ33 عامًا واحدًا من أبرز المهاجمين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، إذ قاد الأهلي للتتويج بالعديد من البطولات خلال السنوات الماضية.

وهبط الأهلي لدوري يلو، لتكون المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بجميع مسميات المسابقة، كما أنه الوحيد الذي حصد ثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر بموسم واحد عام 2016 .

يذكر أن عمر السومة انضم إلى صفوف الأهلي في عام 2014، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الكويتي، وشارك في 240 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وساهم في تسجيل 222 هدفاً، حيث نجح في هز الشباك 192 مرة، وقدم 30 تمريرة حاسمة.

ويُعد السومة هو الهداف التاريخي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 144 هدفًا، كما أنه الأكثر تسجيلًا للهاتريك في المسابقة برصيد 8 مرات، وحصد لقب الهداف 3 مواسم متتالية.