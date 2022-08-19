سلط بعض من جمهور الأهلي، الضوء على أنباء متداولة بشأن قيام أحد لاعبي الراقي بتسجيل مفاوضات جرت معه من قبل لاعب في نادي الاتحاد للانضمام إلى العميد بعد هبوط الراقي لدوري يلو.

الأمر أعاد إلى الأذهان قضية التسجيلات التي تورط فيها المغربي عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي ومشعل السعيد إداريي نادي الاتحاد سابقًا ضد نادي النصر، وهي القضية التي أثارت الجدل في الوسط الرياضي السعودي.

كواليس المفاوضات والتوثيق من لاعب الأهلي:

وبحسب الأنباء المتداولة فإن أحد لاعبي نادي الاتحاد قام بالتفاوض سرًّا مع أحد لاعبي الأهلي أثناء سريان عقده وقد وثق لاعب الراقي بعض من تفاصيل المفاوضات وأخبر بها إدارة ماجد النفيعي فورًا وفقًا لـ حساب “شبكة الأهلي” في “تويتر”.

بعض من جماهير الراقي أشار إلى أن المقصود هو اللاعب علي الأسمري حيث ارتبط اسمه بالرحيل لنادي الاتحاد بعد الهبوط على غرار رحيل كل من السوري عمر السومة والبرازيلي كارلوس إدواردو والمقدوني إزغيان أليوسكي.

يذكر أن الأمر تكرر مثل قضية حمدالله ونادي الاتحاد ضد النصر، التي انتهت بحرمان الاتحاد من تسجيل الصفقات لفترة انتقالات واحدة وإيقاف حمدالله 4 أشهر واستقال كل من حامد البلوي ومشعل السعيد من مناصبهما في النادي بعد العقوبات.