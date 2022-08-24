أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراة القيصومة في الجولة الأولى من دوري يلو لـ موسم 2022/ 2023 متفوقًا بهدف دون رد.

نجح عبدالله المقرن في إحراز أول هدف لـ الأهلي في دوري يلو، وذلك في مباراة القيصومة بالجولة الأولى من عمر المسابقة.

وتمكن المقرن من إحراز الهدف الأول لـ الراقي في الدقيقة الـ25 عبر تصويبة قوية لم يتمكن حارس القيصومة من صدها.

المباراة تُقام بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ويسعى الراقي للفوز لضمان استقرار الفريق بعد الأزمات الفنية والإدارية التي مر بها ومن أجل السير على الطريق الصحيح للعودة إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.