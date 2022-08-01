أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الثاني من العام الجاري 2022 بنسبة 0.7% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.

ارتفاع العقارات السكنية

وعزت الهيئة ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام إلى تأثرها بارتفاع العقارات السكنية بنسبة 1.9%، في الوقت الذي ساهم فيه انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 1.5% والزراعية بنسبة 0.6% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

وجاء ارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.9% نتيجة ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2% في الربع الثاني مع ثقل وزنه في المؤشر العام.

ولفتت المؤشرات عن انخفاض أسعار الفلل بنسبة 1.1% وكذلك الشقق بنفس النسبة والبيوت بـ0.9%، في حين استقرت أسعار العمائر التجارية، وسجل القطاع التجاري انخفاضًا بنسبة 1.5% نتيجة انخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 1.5%.

الرقم القياسي لأسعار العقارات

وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، بالمقارنة بأسعار الربع الأول، متأثرًا بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 0.5%.