أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر يوليو 2022، بنسبة 2.7% مقارنة بشهر يوليو 2021، وأعلى من شهر يونيو السابق البالغ فيه 2.3%.

أسعار السلع الغذائية

وأرجعت الهيئة في تقرير لها، اليوم الاثنين، الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.9% وأسعار النقل بنسبة 3.6%.

وقالت الهيئة إن قسم الأغذية والمشروبات تأثر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.1%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في يوليو 2022، نظراً لوزنه في المؤشر البالغ 18.8%.

مؤشر أسعار المستهلك

وارتفع قسم النقل متأثراً بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 4.2%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو 2022 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يونيو 2022، متأثراً بارتفاع قسم النقل بنسبة 1.1%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.1%.