تطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون دورتها البرامجية الجديدة في الأول من سبتمبر المقبل، التي تشمل مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والحوارية والاجتماعية والإنسانية بمشاركة نجوم الفن والإعلام والرياضة، بالإضافة إلى المسلسلات الدرامية، وتتميز دورة هذا العام بمحتواها المتنوع والمناسب لكافة شرائح المجتمع.

9 برامج جديدة:

وتضُم الدورة البرامجية لـ الإذاعة والتلفزيون 9 برامج جديدة متنوعة و17 برنامج مستمر، أبرزها برنامج «شاعر الراية» المتخصص في مسابقات الشعر النبطي يتمثل في إحياء الإرث الأدبي والشعري بأسلوب مبتكر يتماشى مع حداثة وتطور العصر، وبرنامج «العائلة الذكية» والذي يأتي منسجمًا مع المرتبة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بفضل جهودها في إرساء بنية رقمية متقدمة وتبنيها المبكر لمخرجات الثورة الصناعية الرابعة، إضافةً إلى برنامجي «ابتكارات المملكة» و «سوالف السعودية» إذ يُحاور الأول وفي كل حلقة من حلقاته مجموعة من أبناء وبنات الوطن الشغوفين في مجالي التكنولوجيا والعلوم، مهيئًا لهم الفرصة للمنافسة بتوفير تجربة غامرة ومليئة بالشغف والالهام، فيما يضفي الآخر أجواءً من المرح من خلال طرحه وتفاعل مقدمه مع الضيف بطريقة تتسم بالفكاهة.

تفاصيل البرامج:

وتستهدف جملة البرامج التي تم الإعلان عنها والتي تتضمن إلى جانب ما ذُكر كل من البرامج التالية «موسيقانا» و «أسأل السعودية» و «ملفات»، بالإضافة إلى «يلا نغير» و «وش صاير» و «على الوعد»، كما تستهدف مختلف شرائح المجتمع حاملةً في طياتها قيمًا إنسانية وسعودية سامية، مع تركيزها على إضفاء السعادة وروح الدعابة على الأسرة السعودية، كما تتميز الدورة البرامجية الجديدة في طابعها الأدبي والاجتماعي والترفيهي.