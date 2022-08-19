نعت هيئة الإذاعة والتلفزيون المخرج بالقنوات الرياضية السعودية وأحد مؤسسيها عبدالعزيز الزهراني، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

مسيرة حافلة:

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن الزهراني توفي بعد مسيرة كانت حافلة بالعطاء والنجاح والتميز في العمل التلفزيوني.

دفتر عزاء للراحل:

وقدم العزاء في الراحل العديد من الإعلاميين والعاملين في القنوات الرياضية السعودية، حيث قال غانم القحطاني: أُبلغت قبل قليل بوفاة الصديق الخلوق المخرج بالقنوات الرياضية السعودية عبدالعزيز الزهراني، رحمة الله على أبي سعود وأسكنه فسيح جناته ولم نعرف عنه سوى حسن المعشر والتعامل والحرص في العمل، مصابنا كبير في القنوات الرياضية السعودية لكن ما يحتاج منا حاليًا إلا الدعوة له بالرحمة والمغفرة.

وقال محمد المريبض: رحم الله الزميل الغالي المخرج عبدالعزيز الزهراني، اللهم اغفر له ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

وكتب الإعلامي عبدالرحمن الحميدي: رحم الله الزميل الغالي المخرج عبدالعزيز الزهراني، صاحب القلب الطيب عرفته نعم الرجل حسن الخلق وطيب المعشر اللهم اغفر له ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

وغرد عمر الحربي: صادق العزاء والمواساة لأسرة وعائلة الزميل العزيز عبدالعزيز الزهراني أحسن الله عزاءكم وعزاءنا وغفر الله لأبي سعود وتجاوز عنه وثبته عند السؤال وجعله في فسيح جناته، والعزاء كذلك للزملاء كافة في القنوات الرياضية السعودية.