كشف وكيل وزارة الإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبدالرحمن الطويل، أنه سيتم ضخ أعداد ضخمة من الوحدات السكنية في الرياض عن طريق ضاحيتين.

فيديو | وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبد الرحمن الطويل: سنضخ أعداد ضخمة من الوحدات السكنية في الرياض.. ولدينا برامج لدعم المطورين في القطاع الخاص #البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/RVHCUvS3KF — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) August 29, 2022

وأضاف الطويل، خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن الوزارة حريصة على دعم المطورين في القطاع الخاص.

موقع وتطبيق سكني:

ويتيح موقع وتطبيق سكني 119 مشروعًا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن نحو 155 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحٍ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط، لتوفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 750 ألف ريال.

خيارات سكني:

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.