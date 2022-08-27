أعلن رائد غالب نجل الإعلامي غالب كامل، وفاة والده، اليوم السبت، وذلك بعد صراع مع المرض

وقال رائد غالب: “بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضيةً مرضيةً، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي”.

‏وأضاف: “بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم العزيز الكريم، والدي غالب كامل”.

رواد تويتر ينعون غالب كامل

وساد الحزن على موقع “تويتر”، بعد إعلان نبأ وفاة الإعلامي غالب كامل الذي يعد من أبرز الإعلاميين الكبار في الإذاعة والتلفزيون السعودي، حيث دعا له المغردون بالرحمة والمغفرة، ولذويه بالصبر والسلوان.

وأكد المغردون أن الإعلامي الكبير غالب كامل من أهم الأسماء التي أسّست للعمل التلفزيوني والإذاعي في المملكة فتره الستينيات، حيث إنه من مواليد 1941 وقدم عملًا جليلًا خلال مسيرته.

أحد مؤسسي الإذاعة والتليفزيون

كما نعت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإعلامي القدير غالب كامل، لافتة إلى أنه أحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون السعودي.

وقالت هيئة الإذاعة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “ننعي الإعلامي القدير وأحد مؤسسي الإذاعة والتليفزيون غالب كامل، الذي وافته المنية اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة بالعطاء، حيث عُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات. نسأل الله له الرحمة والمغفرة”.