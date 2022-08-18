انطلقت فعاليات مؤتمر شركة ” HONOR” العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا بالعاصمة الإماراتية دبي، للإعلان عن هاتف HONOR-70 والذي يدعم تطبيقات وخدمات جوجل، كما يعد أحدث إضافة إلى مجموعة هواتفها الذكية المتطورة .

ومن المقرر أن يتوافر هاتف HONOR-70 في السوق السعودي بنسختين هما:128+8 جيجابايت بسعر (1799 ريالاً)، و256+8 جيجابايت بسعر (1999 ريالاً).

تصميم عصري:

يتميز الهاتف الجديد بنظام كاميرا ثلاثي مدهش وتصميم منحنٍ أنيق وعصري، كما تقدم الشركة ابتكارات على مستوى الكاميرا والتصميم والأداء والوظائف، مما يوفر تجربة مستخدم قوية وممتازة.

ولدى الهاتف أيضًا ميزة Solo Cut Vlog Mode التي تعد الأولى من نوعها في المجال وتقدم إمكانية إنشاء مدونات فيديو تتبع شخصاً معيناً في فيديو جماعي وتنتج مقطعي فيديو بدقة عالية في آن واحد، ما يجعله الجهاز المثالي لصانعي المحتوى الذين يرغبون في اختيار بطل لقصتهم ويتميز الهاتف أيضًا بمستشعر كاميرا SONY IMX800 الرائد مقاس 1 / 1.49 بوصة، وكاميرا فيديو رئيسية بدقة 54 ميجابكسل SONY IMX800.

يقدم الهاتف ابتكارات رائعة في مجال التصوير بالفيديو لتمكين جيل الشباب من تحقيق تطلعاتهم في إنشاء مدونات فيديو بمنتهى الروعة، ويتيح HONOR 70 تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K ومعدل 30 إطارًا في الثانية عند تسجيل فيديو قياسي.