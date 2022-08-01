أكد رئيس قسم المستحضرات النهائية في هيئة الغذاء والدواء، عبدالله السدحان، أن الإغلاق والفتح المتكرر للأدوية قد يؤثر على جودتها.

صلاحية الدواء:

وتابع السدحان، خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، أن لكل دواء فترة صلاحية بعد فتح عبواته حال الاستخدام أكثر من مرة، موضحًا أن تلك المدة يحتفظ فيها الدواء بمواصفاتها الكيمائية والفزيائية والمكيروبولوجية.

تعليمات بالنشرة:

ولفت إلى أن الدواء يتأثر بتعرضه للهواء والرطوبة وغيرهما من المؤثرات، وهو ما يتطلب وضع تعليمات بالنشرات الداخلية للأدوية بهذا الشأن.