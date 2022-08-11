كشفت طبيبة الأسنان الروسية ماريا ميخائلوفا، أن هناك عددًا من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على حساسية الأسنان من أبرزها عصائر الفواكه وعدم تنظيف تجويف الفم بالمستوى المطلوب.

بنية الأسنان مهمة

وقالت الأخصائية، إن هناك عوامل غير واضحة للوهلة الأولى، تسبب زيادة حساسية الأسنان، لافتة إلى أن بنية الأسنان تتكون من طبقة المينا الخارجية الصلبة، وتحتها طبقة لينة من العاج واللب، التي تنتشر فيها الألياف العصبية والأوعية الدموية.

وأضافت أن طبقة المينا ليست حساسة، بل تحمي الطبقات اللينة التي تحتها، من تأثير العوامل الخارجية، لذلك تظهر حساسية الأسنان عندما تنكشف طبقة العاج وتدخل المواد المهيجة إلى الأوعية والألياف المنتشرة فيها. وهذا ما يجعل الإنسان يشعر بالألم عند تناول طعام أو مشروب ساخن أو بارد.

عوامل مسببة لحساسية الأسنان

وبشأن العوامل الخارجية المسببة لظهور حساسية الأسنان، فرصدت هذه العوامل التي تشتمل على انحسار اللثة بسبب عدم العناية بنظافة تجويف الفم.، حيث يلاحظ نقص في نسيج الحماية، ما يؤدي إلى انكشاف جذر الأسنان.

وأضافت الطبيبة، “إذا لم ينظف الشخص أسنانه من الترسبات الناعمة عليها بصورة جيدة، فإنها تصبح لاحقا سببا في التهاب اللثة حول السن، ما يؤدي إلى انحسارها”، محذرة من التنظيف المكثف ما يؤدي إلى إصابة اللثة وبالتالي انحسارها أيضا.

وتابعت أن من بين العوامل الأخرى المسببة لحساسية الأسنان، ضعف طبقة المينا، بسبب التآكل أو العبء الوظيفي الزائد. فمثلا الإفراط في تناول المشروبات الحامضية والمياه الغازية أو عصائر الفواكه الطازجة يسبب تآكل المينا وضعفها.

ونصحت بأنه بعد تناول هذه المشروبات يجب شطف تجويف الفم جيدا ومن ثم الانتظار نصف ساعة قبل تناول طعام صلب، الذي يمكن أن تتلف جزيئاته مينا الأسنان التي أضعفتها المشروبات الحامضية.