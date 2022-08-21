كشفت تقارير إعلامية في إنجلترا عن أن مباراة مان يونايتد ضد ليفربول المقرر إقامتها غدًا في الدوري الإنجليزي مهددة بالإلغاء، وذلك بسبب وجود توقعات بحضور جماهير مانشستر يونايتد وإقامة احتجاجات ضد العائلة المالكة لنادي مان يونايتد اعتراضًا على سوء النتائج.

مانشستر يونايتد يُعاني منذ عام 2013

ويُعاني مانشستر يونايتد منذ 9 سنوات أي بعد رحيل المدرب الإسكتلندي أليكس فيرغسون حيث لم يُتوج بـ الدوري الإنجليزي منذ ذلك الوقت رغم توافد مدربين كبار لتدريبه مثل البرتغالي جوزيه مورينيو والهولندي لويس فان خال.

المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول تحدث حول وجود توقعات باحتجاج جماهير مانشستر يونايتد خارج ملعب أولد ترافورد قائلًا: “لا أتمنى حدوث مثل تلك الاحتجاجات، لكن إن حدث يجب أن نحصل على النقاط الـ3”.

وواصل كلوب: ” لا يوجد ما نفعله أمام هذا الموقف، وإذا أرادت الجماهير عدم إقامة المباراة لا يمكننا ترتيب موعد آخر وتأجيلها وسط جدول مزدحم”.

وترغب جماهير مانشستر يونايتد في رحيل العائلة الأمريكية ” جلايزر” المالكة للنادي منذ عام 2005، بسبب تراجع نتائج الفريق وعدم ضم صفقات قوية.

وتتوقع وسائل الإعلام الإنجليزية أن عائلة جلايزر تفكر في بيع حصة أقلية بالنادي، وأبدى الملياردير البريطاني جيم راتكليف اهتمامًا بالاستثمار في النادي.

موعد مباراة مان يونايتد ضد ليفربول والقناة الناقلة

ومن المقرر انطلاق مباراة مان يونايتد ضد ليفربول في العاشرة من مساء الغد بتوقيت المملكة على ملعب ” أولد ترافورد” حيث تُنقل المباراة عبر قنوات Bein Sports 1 HD و Dazn 1 Espana.