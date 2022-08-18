دشن جمهور نادي الاتحاد وسمًا لدعم أنمار الحائلي ومجلس إدارته، بعدما كشف اليوم الخميس عبر حسابه في “تويتر” عن إنهاء النادي للقضية الأولى وتحركه لإنهاء القضية الثانية.

ماذا قال أنمار الحائلي ؟

وقال الحائلي: “تم بحمد الله إغلاق القضية الأولى للاعب بريجوفيتش بمبلغ ١.٨٤٢.٠٠٠ مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألف يورو”.

وتابع أنمار الحائلي قائلًا: “وتبقى القضية الثانية بمبلغ ١٠ ملايين يورو تقريبًا.. أعان الله النادي على سدادها، وتم إغلاق القضية الثانية للاعب بيزيتش بمبلغ مليون وستمائة ألف دولار، وتم رفع منع التسجيل من الفيفا”.

مطالب جماهير الاتحاد

ودشن جمهور العميد وسم ” نجدد الثقة يا أنمار” بشرط أنهم طالبوا مجلس إدارة النادي بالتعاقد مع صفقات جيدة بأسعار غير مبالغ فيها حتى لا تُثقل كاهل النادي بالديون مع اختيار أشخاص للعمل داخل الكادر الإداري بالنادي ويكونوا على أعلى مستوى لتعويض رحيل حامد البلوي ومشعل السعيد.