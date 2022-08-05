أصبح نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مهددًا بالحرمان من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب أزمة المغربي عبدالرزاق حمدالله.

إيقاف حمدالله لـ4 أشهر

وأعلنت لجنة الاحتراف مؤخرًا عن إيقاف مهاجم الاتحاد، حمدالله لمدة 4 أشهر بداية من يوم 2 أغسطس وحتى الثاني من ديسمبر المقبل، كما تم تغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد حامد البلوي ومشعل السعيد.

وجاءت عقوبات لجنة الاحتراف، بسبب الشكوى التي تقدم بها نادي النصر ضد المهاجم المغربي ومسؤولين اتحاديين، للتفاوض معه خلال سريان عقده، وقدم تسجيلات تؤكد ذلك، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد مهدد بعدم تسجيل اللاعبين

وأعلن القانوني أحمد الأمير عن رفع إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لقرار لجنة الاحتراف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي ينظر أيضًا في قضية حمدالله، مؤكدًا أن القرار سيمنح العالمي قوة في شكواه.

ولفت عبر إحدى المنصات على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه يتوقع إيقاف العميد عن قيد اللاعبين لفترتين بشكل فوري بداية من هذا الصيف، وليس الميركاتو الشتوي، بسبب تفاوضه مع حمدالله خلال الفترة المحمية من عقده.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن عن تعاقده رسميًا مع 3 لاعبين جدد هذا الصيف، وهم؛ أحمد شراحيلي وزكريا هوساوي، بجانب المصري، طارق حامد، وتشير التقارير لاتفاقه مع هيلدر كوستا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).