أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني اليوم عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من 2022 حيث ربحت الشركة 1.518 مليون ريال قبل الزكاة مقارنة بربح 19.252 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 92.11%.

سبب انخفاض الأرباح

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”: “يعود سبب الانخفاض في الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 57.9% مقارنة بارتفاع أقل في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 35.4%، إضافة إلى ارتفاع مخصص الأقساط الإضافية وتكاليف اقتناء وثائق التأمين ومصاريف الاكتتاب الأخرى كنتيجة لزيادة الإنتاج.

يأتي ذلك وبالرغم من ارتفاع أرباح استثمارات حملة الوثائق بنسبة 74.5% واستثمارات المساهمين بنسبة 235.8%”.