كشفت تقارير إعلامية عن أن نادي الاتحاد لا يزال ممنوعًا من تسجيل الصفقات؛ بسبب قضيته مع لاعبه الصربي السابق ألكسندر بريجوفيتش.

وقال القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: “لا يزال العميد ممنوعًا من تسجيل الصفقات بسبب بريجوفيتش بجلسة كاس، طلب اللاعب الصربي مستندات تخص البرازيلي كورونادو وصفقته مع العميد، حيث ادّعى بريجوفيتش أن اللاعب البرازيلي انتقل للاتحاد بصفقة قيمتها تخطى 45 مليون ريال، بريجوفتش يطالب النادي بمبلغ كبير جدًّا بقضية أخرى سنوافيكم بتفاصيلها قريبًا”.

تفاصيل خلاف بريجوفيتش مع الاتحاد:

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر منع العميد من المشاركة في سوق انتقالات اللاعبين، إلا بعد سداد مستحقات اللاعب الصربي السابق للفريق ألكسندر بريجوفيتش، والبالغة مليون و800 آلف يورو.

وأضاف: ”كل ما نستطيع قوله هو أن القضية متعددة الأطراف ومعقدة”.

وكان بريجوفيتش طالب العميد بتعويض قيمته 10 ملايين يورو.