يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق انطلاقة قوية بدوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على نظيره العدالة.

العميد ضيفًا على العدالة

ويبدأ العميد منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

الاتحاد في المباريات الافتتاحية

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز بأول 10 مباريات افتتاحية ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث اكتفى بتعادل وحيد، وخسر 9 مرات.

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المباريات الافتتاحية التالية، حيث خسر مرة ونجح في تحقيق الفوز 4 مرات، بينهم آخر مواجهتين، ويطمح لتجاوز العدالة للفوز في 3 مواجهات افتتاحية متتالية للمرة الأولى.

وتُعد هذه المرة الرابعة للعميد التي يواجه فيها فريق صاعد في المباريات الافتتاحية بالدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز على الرائد في 2008 والفتح في 2009، وخسر أمام الفيحاء بالموسم الماضي.