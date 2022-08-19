يسعى المدير الفني البرتغالي نونو سانتو لاعتماد التشكيلة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال مواجهة أبها الودية.

الاتحاد يختتم استعداداته بمواجهة أبها

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره أبها على ملعبه في جدة، اليوم الجمعة عند الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، في مباراة ودية مغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

ويتوقع أن يبدأ نونو سانتو بالتشكيلة الأساسية في ودية أبها اليوم، وتطبيق التكتيك الذي سينتهجه في مباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

العميد يبدأ الموسم بمباراة العدالة

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا خارجيًا في النمسا، ولعب عددًا من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيبدأ العميد مشواره في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يوم 26 أغسطس.