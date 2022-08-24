يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لبدء مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة نظيره العدالة الصاعد حديثًا إلى البطولة.

الاتحاد يبدأ البطولة بمواجهة فريق صاعد

ويبدأ الاتحاد منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتُعد هذه المرة الرابعة للعميد التي يواجه فيها فريق صاعد في المباريات الافتتاحية ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في الفوز ضد الرائد في 2008 والفتح في 2009، وخسر أمام الفيحاء بالموسم الماضي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة قد نجح في التأهل لدوري المحترفين، بعد احتلاله المركز الثاني في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في الموسم الماضي، ويطمح في الظهور بشكل جيد في مباراته الافتتاحية.

استعدادات العميد للموسم الجديد

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا خارجيًا في النمسا، ولعب عددًا من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).