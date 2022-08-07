فاز نادي الاتحاد وديًا على فريق سالزبورغ النمساوي بنتيجة 4-3 وذلك في إطار تحضيرات العميد للموسم الجديد.

🎥| شاهد هدف #الاتحاد الرابع في مرمى سالزبورغ النمساوي عن طريق هارون كمارا 4-1 pic.twitter.com/hCU7jpCPNi — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 7, 2022

وكان الشوط الأول شهد تقدم العميد بالهدف الأول عبر البرازيلي رومارينيو بالدقيقة الثالثة، ثم أضاف أحمد شراحيلي الهدف الثاني للعميد بالدقيقة السابعة والعشرين، بينما سجل سالزبورغ هدفه في الدقيقة الـ22.

🎥| شاهد هدف #الاتحاد الثالث في مرمى سالزبورغ النمساوي عن طريق رومارينهو 3-1 pic.twitter.com/RJCGnMQoge — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 7, 2022

ثم بالدقيقة الـ32 أضاف رومارينيو ثالث أهداف العميد بعد تعاون مثمر بينه وبين عبدالرحمن العبود.

وفي الشوط الثاني تمكن هارون كمارا من إضافة الهدف الرابع للعميد بالدقيقة الـ59 ثم سجل فريق سالزبورغ هدفين لينتهي اللقاء بفوز العميد برباعية مقابل 3 أهداف.

🎥| شاهد هدف #الاتحاد الثاني في مرمى سالزبورغ النمساوي عن طريق احمد شراحيلي 2-1 pic.twitter.com/j03RJliMBs — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 7, 2022

وكان العميد أنهى موسم 2021/2022 محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.