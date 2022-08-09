أعلن نادي الاتفاق، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع التركي بيرات أوزديمير، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

بيرات أوزديمير يوقع للاتفاق

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بيرات أوزديمير، وأعلن عن تعاقده معه اللاعب التركي لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، قادمًا من صفوف فريق طرابزون سبور.

ويملك بيرات أوزديمير صاحب الـ24 عامًا خبرة جيدة، حيث خاض 157 مباراة مع الأندية التي لعب في صفوفها، و3 مواجهات بقميص المنتخب التركي الأول لكرة القدم، وتوج بلقب الدوري التركي مرة، وكأس السوبر التركي مرتين.

الاتفاق يستعد للموسم المقبل

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق معسكرًا في تركيا، ويلعب خلاله عددًا من المباريات الودية، على أن تكون العودة إلى السعودية يوم 18 أغسطس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويطمح المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل مميز، أملًا في التألق بالموسم الجديد، بعد معاناته في الموسم المنصرم، حيث نجح في البقاء وسط الكبار بصعوبة بعد فوزه بالجولة الأخيرة.