احتفى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأحد، بفريق المهمة الاستكشافية الأخيرة التي أسفرت عن العثور على بقايا 17 فهدًا صيادًا، حيث كرم المركز الباحثين والخبراء المحليين أعضاء الفريق في شمال المملكة.

وقال المركز في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن اكتشاف المهمة الاستكشافية الأخيرة سيساعد على سبر أغوار تاريخ الفهود الصيادة في السعودية وإعادة توطينها.

أهداف المهمة:

وبحسب المركز، تأتي أهمية الكشف في أنه يسهل معرفة تاريخ هذه الكائنات، خصوصًا وأن بعض هذه الفهود بقيت محتفظة بجميع تفاصيلها، مما يسهل عملية استخلاص التركيب الوراثي وتحديد النوع الذي تنتمي إليه فهود شبه الجزيرة العربية وتحديد النوع الأقرب لها لإكثارها ضمن برنامج المركز لإعادة وتوطين الفهد الصياد، مما يقدم إضافة حقيقية لتاريخ الحياة الفطرية في المملكة.