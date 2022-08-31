تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدائها المتواصل على المدن الفلسطينية لا سيما مدينة جنين التي تتكرر فيها الاقتحامات بشكل شبه يومي.

ففي صباح اليوم الأربعاء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من بلدة سلواد شرق رام الله.

مواجهات في سلواد

وذكرت مصادر محلية في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوة خاصة إسرائيلية اعتقلت الشابين عبد القادر حمّاد (23 عاما) وعبد الرحمن أحمد عبد حامد (24 عاماً) بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأشارت المصادر، إلى أن قوة كبيرة أخرى داهمت البلدة، واندلعت مواجهات، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي، دون إبلاغ عن وقوع إصابات.

الخليل

وفي الخليل، أسرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا فلسطينيًا، وحطمت خلايا شمسية لأحد المنازل.

وذكرت مصادر لـ”وفا”: “إن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة اذنا غربا، الشاب مجاهد محمد مطلق ابو جحيشة، بعد أن داهمت وفتشت منزله”.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور لـ “وفا”: “إن قوات الاحتلال حطمت خلايا شمسية في منزل المواطن أسامة حمامدة، الكائن قرب تجمع شعب البطم والطريق الالتفافي 60، واستولت على مركبته.

وأضاف: “فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل، تعود ملكيتها لعائلتي دنديس والأطرش، وعبثت بمحتوياتها”.

اعتقالات في سلفيت

وفي السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان من بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت.

وذكر رئيس بلدية كفل حارس علي جاسر القاق لـ”وفا”: “إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد زيد صالح، ومحمد عبد السلام محمود الأسعد، ومصعب عبد الرحيم محمود الأسعد، وذلك بعد أن داهمت منازل ذويهم وعبثت بمحتوياتها”.