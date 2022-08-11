عقدت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأربعاء، ورشة عمل مع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين، وأندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة؛ وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة للائحة الانضباط والأخلاق في نسختها الجديدة والتي تلقتها اللجنة من الأندية.

التعديلات الجديدة تمت مناقشتها:

وأقيمت ورشة العمل في مقر الاتحاد السعودي بالرياض وشارك فيها ممثلو الأندية حضوريًّا ومن خلال الاتصال المرئي، حيث تمت مناقشة التعديلات على اللائحة قبل رفعها لمجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها رسميًّا قبل بدء الموسم الجديد 2022- 2023.

تأتي هذه الخطوة من لجنة الانضباط والأخلاق ضمن خطط الاتحاد السعودي لإشراك الأندية مع الاتحاد في مختلف الجوانب بما يساهم في تطوير كرة القدم في المملكة.